Gustavo Castillo y Josefina Quintero

Periódico La Jornada

Domingo 26 de diciembre de 2021, p. 24

Tras la determinación de la Corte de Chile en cuanto a extraditar al ex delegado de Coyoacán y ex diputado federal Mauricio Toledo, fuentes cercanas a su defensa señalaron que en los próximos días interpondrán una apelación, por lo que su traslado no es inminente y podría llevar meses su consolidación.

Los litigantes explicaron que en caso de ratificarse la decisión tendrán la ventaja del llamado principio de especialidad, es decir, no podrá ser juzgado por delitos distintos al de enriquecimiento ilícito, y si las autoridades mexicanas pretenden imputarle nuevas acusaciones tendrían que solicitar autorización a la justicia andina.

Consultados luego de que la tarde del viernes la Corte chilena considerara que la justicia mexicana acreditó las pruebas necesarias para que procediera la extradición, los defensores de Toledo señalaron que desde antes de que se desaforara al ex legislador ya habían obtenido evidencias para demostrar que las acusaciones en su contra podrían fracasar, ya que existen peritajes contables en los que se acredita que sus bienes y posesiones corresponden a sus ingresos cuando fue delegado y diputado, ya que a sus salarios también se agregaron ingresos y bonos otorgados.