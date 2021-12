Por la noche, las condiciones meteorológicas adversas se mantenían, por lo que se decidió continuar dicha fase hasta hoy por la mañana, cuando se emitirá un nuevo reporte.

La Came difundió una serie de recomendaciones con la finalidad de proteger la salud de la población, entre ellas evitar hacer actividades cívicas, culturales, de recreo o ejercicio al aire libre a cualquier hora del día, no fumar –en especial en espacios cerrados–, reducir el uso del vehículo particular y utilizar el servicio de transporte público, así como no quemar materiales o residuos y mantenerse informados sobre el estado de la calidad del aire en la aplicación Aire CDMX.

Durante la Nochebuena, usuarios de redes sociales reportaron que había una gran cantidad de personas que quemaban basura y llantas, sobre todo al oriente de la ciudad y en municipios conurbados del estado de México, además de una gran cantidad de cohetes.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que aunque al amanecer se prevé un ambiente frío y con posibles heladas en zonas altas del valle de México, durante el día prevalecerá cielo despejado y desde mediodía habrá calor y sin lluvia en la capital, con viento del este y noreste de 10 a 15 kilómetros por hora que presentará rachas de hasta 30 kilómetros,.

La temperatura mínima será de 6 a 8 grados durante la mañana y con una máxima de 25 a 27 grados después de las 12 horas, lo cual es bastante caluroso para esta época del año.