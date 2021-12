Pero las mujeres no sólo están en peligro, no son sólo víctimas. A pesar de que seis de cada 10 mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de la vida, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016, y que cinco de cada 10 se sienten inseguras en sus propias colonias o localidades, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, a lo largo de la historia –aunque sea una historia menos contada– las mujeres han demostrado una enorme capacidad para ser agentes de cambio, para tener roles protagónicos y decisivos en la construcción de la paz.

Hoy celebramos que en 2020 se crearon 257 redes Mucpaz en 26 entidades federativas, y en 2021 se sumaron 84 redes. Casi 5 mil mujeres comprometidas con alcanzar la paz para ellas, sus familias y sus comunidades. Las hemos acompañado escuchándolas y creando puentes para impulsar el diálogo con autoridades. Porque las mujeres no pueden solas, pero no podemos sin ellas. Porque no habrá paz si no es con todas y con todos, volviendo a hilar los vínculos y con el trabajo en las comunidades de cada persona que vive en México.

Para cerrar este año, celebramos en Tlatelolco el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz) que reunió a más de 150 mujeres representantes de redes de todo el país, mostrándonos la fuerza de las mujeres en las comunidades. Estamos orgullosas de lo mucho que han logrado cada una de ellas y cada una de estas redes. El bien de una es el bien de todas y es el bien de México.

Uno de los cometidos del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) es no dejar a nadie atrás, y no dejar a nadie afuera y es ahora que tenemos que impulsar a las mujeres, sobre todo a las más vulnerables. Por todo ello, estamos más motivadas que nunca a seguir expandiendo, fortaleciendo y consolidando las redes Mucpaz en toda la nación.

Esto será posible gracias al apoyo decidido de todas las instituciones en los tres órdenes de gobierno. Lo cual inicia de manera contundente, ya que uno de los acuerdos más importantes a los que se llegó el pasado 16 de diciembre, en la XLVII sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, celebrada en Villahermosa, Tabasco, fue el de incrementar las Redes de Mujeres Constructoras de Paz que promovemos activamente desde el Inmujeres, las instancias de las mujeres estatales y municipales, y el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim). Las mujeres como centro de la transformación en sus espacios para hacerlos más seguros. Ése es nuestro propósito para 2022.

* Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres