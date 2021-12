En tanto, José Ramón Enríquez, quien ganó las encuestas internas de Morena en Durango, pero no será postulado al Ejecutivo de esa entidad, sino Marina Vitela, dijo que la nominación fue resultado de un criterio político. El ex alcalde no ha aparecido públicamente en los últimos días, pero agradeció en redes sociales a quienes apoyaron su proyecto.