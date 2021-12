Fabiola Martínez y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 24 de diciembre de 2021, p. 11

Por primera vez se tiene en Veracruz un gobernador íntegro, honesto, incapaz de llevar a cabo una injusticia , aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, acusado por la fiscalía de haber participado en el asesinato de René Tovar, candidato de MC a la alcaldía de Cazones.

Sin mencionar el nombre del implicado ni su cercanía con el senador morenista Ricardo Monreal, el mandatario advirtió que nadie debe esconderse en el fuero legal o político. Y no escudarnos en que porque somos de un partido y por eso no nos pueden hacer nada o tenemos fuero, si no legal, político, porque podemos acusar de que nos están persiguiendo, o que hay linchamiento político .

Pidió no dejarse guiar por el sensacionalismo y, en cambio, conocer los hechos y antecedentes relacionados con la investigación a fin de que no haya impunidad y que no se fabriquen delitos.