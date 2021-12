Y damos a conocer aquí los resultados, y aquí está ya, pero no va a quedar así de que ya no quisieron y no vamos a hacer nada, pues ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¡Claro que la vamos a hacer!

Sugirió que podría convocarse a 10 empresas dedicadas a levantar encuestas, “las de más antigüedad y credibilidad, y hacemos una colecta para pagarles y, en una de esas, hasta lo hacen de manera voluntaria. (Con) la misma pregunta: ‘¿Quieres que continúe el Presidente o que renuncie? Nada más sí o no. Que continúe, sí; que se vaya, o que no continúe y ya’.

Aun si el Consejo General del INE no realiza la consulta, sostuvo, para atemperar el agravio o como un desagravio a la democracia, los ciudadanos podríamos llevarla a cabo, buscar mecanismos .

Me gustó mucho la resolución de la Corte para que siga adelante el proceso de revocación de mandato, aunque tampoco concluye el litigio. Esa sí fue una muy buena decisión, porque no debe obstaculizarse la democracia ni violar la Constitución , declaró en la recta final de su conferencia en Palacio Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó al Instituto Nacional Electoral no frenar la consulta de revocación de mandato presidencial, y planteó que si los consejeros electorales persisten en sus tácticas dilatorias , se haga una encuesta en la que se pregunte a los ciudadanos si continúa o no en el mandato.

El ejercicio debe realizarse para dejar el precedente y porque los consejeros electorales en funciones tienen que cambiar, si no por la reforma que hace falta en lo electoral. Ni modo que sean eternos, van a tener que irse algún día y entonces habrá otros que pueden ser rectos, íntegros, demócratas, auténticos .

Y en esa otra circunstancia quedará vigente el mandato constitucional en la materia, para que la figura no se quede en desuso o en letra muerta”, abundó.

Este jueves, el Presidente respondió a las preguntas y casi 20 minutos antes de las 9 dio por concluida la conferencia. Me tengo que ir , expresó mientras veía su reloj. No obstante, los reporteros le pidieron una postura sobre el fallo de la Corte, emitido la víspera. Eso sí quiero decirlo, que me gustó mucho, porque hay que celebrar las noticias que considero buenas .