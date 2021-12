Carolina Gómez y Laura Poy

Periódico La Jornada

Viernes 24 de diciembre de 2021, p. 3

A finales de octubre pasado, las autoridades sanitarias informaron que sólo tienen el reporte de 816 pacientes con reacciones adversas graves a la vacunación contra el SARS-CoV-2, lo que representa 2.6 por ciento del total de incidencias notificadas en todo el país. A la fecha no se ha informado de ningún deceso. Las reacciones graves incluyen dolor de cabeza en 378 casos (46.32 por ciento), debilidad y fatiga en 309 personas (37.87 por ciento) y dificultad para respirar en 257 inoculados (31.50 puntos porcentuales). Desde el inicio del Programa Nacional de Vacunación y cuando se habían administrado cerca de 126 millones de dosis, los servicios de salud de las entidades informaron de 31 mil 95 eventos supuestamente atribuibles a la vacunación (Esavi), de los cuales 97.3 por ciento (30 mil 279) no fueron graves. Asimismo, la mayor proporción de Esavi se presentan en mujeres, y los incidentes no graves ocurren principalmente en el grupo de 30 a 39 años, y los graves en mayores de 60.