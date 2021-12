Carolina Gómez y Laura Poy

Viernes 24 de diciembre de 2021

Hace un año, la enfermera María Irene Ramírez Hernández captó la atención del país al convertirse en la primera persona en ser vacunada contra el SARS-CoV-2 en México. Su inmunización fue histórica. Con ella se dio el primer paso para enfrentar al virus con prevención y no sólo desde una cama de hospital.

Jubilada desde el pasado 1º de diciembre tras cumplir 36 años de servicio, asegura que si el Covid-19 vuelve a generar una situación crítica a causa de las nuevas variantes del virus, volvería al trabajo. ¡Por supuesto que sí, con todo gusto! Yo sigo siendo enfermera .

Ramírez Hernández laboró como jefa de enfermeras de terapia intensiva del Hospital Rubén Leñero, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en los peores meses de la pandemia. Su inoculación, asegura, fue un honor, una responsabilidad que enfrenté con respeto y profesionalismo . Afirma que inmunizarse no es sólo algo personal, es una responsabilidad social. No sabemos cuántas variantes vayan a venir, más letales o menos. Esto es un escudo .

Pese a las fake news, las teorías conspiratorias, la presión de los antivacunas y señalamientos de que los biológicos fueron diseñados en tiempo récord y podrían no ser tan seguros, no tuve miedo; sentí más seguridad porque de lo que se había vivido en el hospital, de las formas en que se enfermaban los pacientes, cómo terminaban (sus vidas), yo creo que no hay peor cosa .