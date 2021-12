Tengo la esperanza de que ahora sí pueda encontrar en mi ciudad, un empleo formal, que hace años no tengo.

Si no tenemos salud lo demás no puede ser.

La circunstancia laboral es más inquietante, la de salud con las precauciones necesarias se pueden superar. Las alimentarias, no.

¡Sobrevivir a la pandemia. No se puede desear otra cosa en estos tiempos!

Un segundo empleo. De alguna manera durante los pasados dos años ya no alcanza para cubrir gastos, además de encarecerse todo para alguien de clase media baja.

Sobrevivir a la pandemia. Ya vacunada no puedo cantar victoria, aún con las medidas de prevención es un riesgo constante.

Espero conseguir UN empleo que me permita, cuando menos, cubrir mis gastos básicos.

Luis Ángel García Sánchez /León

Es un milagro sobrevivir a la pandemia y a los precios cada día más altos de los alimentos.

Leticia Franco Alvarado /CDMX

Siempre hay una lista de buenas intenciones y sólo se cumplen algunas o ninguna. El participar en la política debería ser una actividad continua y efectiva y no nada más como un propósito de año nuevo . En este caso participaré más activamente con mis amistades, mis conocidos y en cualquier lugar donde me encuentre.

Fernando Murillo Pacheco /Zapopan

Quizá sobrevivir a la pandemia para muchos pueda sonar cursi, pero en 2020 y principios de este varios de mis amigos y compañeros de trabajo se contagiaron, estuvieron graves y desafortunadamente fallecieron. Las secuelas de quienes siguen vivos son extrañas, nada agradables. Y nadie sabe cuándo se les quitarán. Mi familia no ha bajado la guardia en las precauciones y es incómodo vivir así. Al observar tanta gente imprudente amontonada, en lugares cerrados, sin cubrebocas sí que me enoja. ¿Cuándo terminará esta pandemia con tantos inconscientes? No quiero imaginar cómo estaremos en enero.

Danielina Duque /San Luis Potosí

Seguir activa en mi profesión, tener salud, y ser una ciudadana comprometida y responsable. No ser indiferente en aspectos que ocurren y en los que se puede participar en nuestro país.

Aída Malpica /CDMX

Bajo las circunstancias por las que atraviesa el mundo, tenemos que seguir cuidándonos para sobrevivir a esta pandemia, y buscar cómo aportar para que la economía de México siga mejorando.

Federico Martínez /Edomex

Todos los anteriores, excepto cambiar de pareja. Y con todo y el escenario catastrofista que nos pinta la oposición y los medios tradicionales de noticias, tratar de vivir la vida en equilibrio y con tranquilidad.

Abraham Alvarado Vargas /CDMX

Sobrevivir con fortaleza, trabajando duro, con dignidad, esperanza, fe, con ánimo y ganas de vivir y salir adelante, no quejarme de todos. Feliz 2022.

Fernando Martínez Mancilla /CDMX

