Ap, Afp, Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 24 de diciembre de 2021, p. 22

Moscú. El presidente ruso, Vladimir Putin, exhortó ayer a Occidente a atender de inmediato la demanda rusa de garantías de seguridad que impidan a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) incorporar a Ucrania, y aseguró que Estados Unidos es el que viene hasta nuestra casa .

En su conferencia de prensa anual, Putin describió como un paso positivo las conversaciones con Estados Unidos que comenzarán en Ginebra el mes próximo, pero advirtió que Moscú espera resultados inmediatos.

La semana pasada, Rusia presentó propuestas para que la OTAN niegue la membresía a Ucrania y dé marcha atrás a los despliegues militares de la alianza en el centro y este de Europa.

Un principio clave de la alianza de la OTAN es que cualquier país que cumpla los requisitos puede ser miembro.

Putin acusó a Occidente de engañar a Rusia al hacer promesas en la década de los 90 sobre no expandir la presencia de la OTAN hacia el este para luego incorporar a la alianza a países del ex bloque soviético en el centro y este de Europa y las ex repúblicas soviéticas bálticas.

Polonia, Hungría y República Checa se sumaron a la OTAN en 1999, seguidos por Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y las ex repúblicas soviéticas de Estonia, Letonia y Lituania, en 2004. En años posteriores, Albania, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte también se unieron, lo que aumentó la membresía de la OTAN a 30 naciones.

¿Somos nosotros quienes estamos colocando misiles cerca de las fronteras de Estados Unidos? , preguntó Putin. No, es Estados Unidos el que viene hasta nuestra casa con sus misiles. Ellos de antemano se encuentran en el umbral de nuestro hogar. ¿Es excesivo exigir que no sean colocados sistemas ofensivos cerca de nuestro hogar?

Moscú hizo sus exigencias en medio de tensiones crecientes por un aumento de tropas rusas cerca de Ucrania que han avivado el temor de una posible invasión. El presidente estadunidense, Joe Biden, advirtió a Putin en videoconferencia este mes que Rusia enfrentará consecuencias graves en caso de que ataque a Ucrania. Medios estadunidenses, citando los servicios de inteligencia, afirman que Rusia podría invadir Ucrania a comienzos de 2022. Putin ha negado tener intenciones de invasión.