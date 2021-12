Erendira Palma Hernández

Viernes 24 de diciembre de 2021, p. a10

Apenas en su primer año como auxiliar técnico, el mexicano Efraín Juárez fue campeón con el New York City en la MLS; sin embargo, aseveró que aún está en un camino de aprendizaje para más tarde estar al frente de un plantel.

Sigo aprendiendo, todo esto es una gran experiencia. Por más preparado que estés hasta que tomas decisiones te enfrentas a la realidad, eso lo saben los genios del futbol. Hace dos años estaba como jugador en Noruega y hoy tengo aquí un contrato todavía hasta finales de la próxima temporada, estoy motivado y con muchas aspiraciones de crecer , sentenció.

Después de vencer 4-2 en penales el 12 de diciembre a los Timbers de Portland, Juárez no pudo evitar el llanto al festejar el campeonato.