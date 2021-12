“Yo haré pavo, pero no es sólo comprar eso y ya. Están las almendras, que costaron 240 pesos, el chile 88, el vino 200 y la mantequilla 150. Además, falta la ensalada…, una sopa, así que mejor me voy con la familia y pongo mi pavo”, comentó la mujer.

Para la señora Alicia no pueden faltar los romeritos. La semana pasada, platicó, compró con una persona dedicada a la venta de comida preparada y le costó 140 pesos el kilo, y como estaban muy buenos se me hizo fácil pensar en encargar dos kilos para la cena, pero el precio subió a 170. Me molestó el aumento, por lo que decidí prepáralos yo misma . Apenas llevaba cuatro kilos de romeros, camarones, nopales, papas y se había gastado cerca de mil 100 pesos, y aún no compraba el mole.

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México estimó una derrama económica para la capital del país de 33 mil 850 millones de pesos por las fiestas decembrinas y otras actividades, como intercambios de regalos, cenas, reuniones familiares y de trabajo, posadas, alojamiento y la comercialización de flores de nochebuena, así como consumibles de temporada.

La dependencia destacó que de esta manera la ciudad cerrará el tercer trimestre del año con una derrama de más de 84 mil 452 millones de pesos por los distintos eventos masivos que empezaron en noviembre y culminarán el fin de año con reuniones y celebración que beneficiarán a 174 mil establecimientos mercantiles.