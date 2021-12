López Obrador deseó que la gente no sufra, que haya mucha felicidad en los hogares y que, aun cuando hay la polémica sobre si nos reunimos o no por esta nueva variante (ómicron), que lo hagamos con cuidado, pero sí procuremos juntarnos con nuestros seres queridos; es muy importante vernos, es algo bellísimo encontrarnos con hijos, con hermanos, los papás, los abuelos .

También, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, y a pregunta expresa, el mandatario insistió que la decisión de vacunar o no a niños contra el coronavirus dependerá de los especialistas y confirmó que, cuando concluya la aplicación del refuerzo a adultos mayores, se inoculará con otra dosis a maestros y personal médico.

Con las precauciones necesarias , pero que los mexicanos se reúnan con familiares y amigos para Navidad y fin de año, sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo relevante, dijo, es no dejar de convivir y atemperar juntos las tristezas .

Además expresó su satisfacción porque desde el 12 de diciembre está el Centro lleno, lleno, lleno, pues la gente está contenta. También son fechas en los que nos embargan las tristezas. Pues hay que reunirnos con familiares y amigos para atemperar esas tristezas, hacer a un lado esas nostalgias que no nos traen buenos recuerdos, y sí estar juntos, todos juntos .

Respecto a aplicar la vacuna contra el Covid-19 a menores, resaltó que el martes de la próxima semana, los funcionarios de la Secretaría de Salud podrán responder si es conveniente, recomendable y no es riesgo vacunar a infantes; ver qué dice al respecto la Organización Mundial de la Salud y, si está sugerido, lo vamos a hacer. Lo que no queremos es llevar a cabo algo que no sea conveniente y necesario .