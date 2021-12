Ap, Afp, The Independent, Europa Press y Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 23 de diciembre de 2021, p. 12

Pekín. China ordenó ayer el confinamiento de 13 millones de personas en vecindarios y sitios de trabajo de la cenrtal ciudad de Xi’an a raíz de un aumento de casos de Covid-19, lo que provocó compras de pánico.

Las autoridades ordenaron a todos los residentes que deben permanecer en sus casas salvo razón imperativa , a menos de que tuvieran un motivo apremiante para salir. Una persona de cada vivienda irá cada dos días a comprar los artículos de necesidad.

Suspendieron todo el servicio de transporte público desde y hacia la urbe, salvo por casos especiales. Se redujo la capacidad máxima de camiones y trenes, además cerraron las escuelas. La orden entró en vigor a la medianoche y su duración es indefinida.

Las nuevas acciones se tomaron luego de que se reportaron 52 nuevos contagios locales, lo que se elevó a 143 desde el pasado día 9. Xi’an ya había restringido los desplazamientos para contener un foco de Covid-19.

La ciudad de Dongxing, ubicada en la región de Guangxi, fronteriza con Vietnam, que tiene una población de más de 200 mil habitantes, ordenó a todos sus residentes que se queden en casa, impuso cierres en algunos centros de entretenimiento y aplicó restricciones en el transporte público después de que se detectó un caso de transmisión local.

Las vacunas de refuerzo no son la solución: OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que ningún país del mundo superará la pandemia con vacunas de refuerzo, y que éstas no significan una luz verde para celebrar como lo habíamos previsto ante la llegada de las fiestas de fin de año.

Estos programas de refuerzo indiscriminados incluso podrían prolongar la pandemia en vez de acabar con ella, al desviar las dosis disponibles a países con altas tasas de vacunación, brindando así al virus más posibilidades de propagarse y mutar , afirmó Tedros en conferencia de prensa desde Ginebra.

Aseguró que la prioridad debe ser reducir el número de fallecimientos y ayudar a todos los países a cumplir con los objetivos mínimos de vacunación que aún no se han alcanzado. Destacó que la gran mayoría de las hospitalizaciones y decesos son de personas no vacunadas, no de personas que no tienen el refuerzo .

Contagios récord en Gran Bretaña y España

A dos días de Navidad, la variante ómicron se extiende a gran velocidad en Europa. España, que registró un récord de 60 mil 41 casos en 24 horas, cerca de la mitad por la nueva mutación, se decidió que a partir de hoy será de nuevo obligatorio usar cubrebocas en zonas exteriores.