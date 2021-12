Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Jueves 23 de diciembre de 2021, p. 11

Los líderes de organizaciones sociales han dejado de tomar las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la Ciudad de México para pedir apoyos. Ya eran clientes asiduos , siempre venían a solicitar el respaldo, pero éste nunca se reflejó en ayuda a los campesinos, no sacaron de la pobreza a nadie , y ahora ya no estamos con esos intermediarios que no eran necesariamente honestos , sostiene el titular de la dependencia, Víctor Villalobos.

Ahora se tiene la experiencia de tres años de trabajar para los agricultores con los programas sociales, con los que incidimos en forma directa, sin intermediarios ni corrupción; les damos el apoyo ya sea con fertilizantes, precios de garantía o apoyos económicos antes de que preparen sus tierras , explica en entrevista con La Jornada.

A la mitad del sexenio, Villalobos emite un balance del sector y con entusiasmo apunta que 2022 no tendrá precedente en cuanto a productividad y será quizá el mejor año de la agricultura del México moderno , porque el agua de riego está garantizada, aunque la mayor parte de la agricultura es de temporal.

En relación con la dependencia alimentaria que han señalado organismos como el Consejo Nacional Agropecuario, indica que en caso particular del maíz, las compras al exterior de alrededor de 16 millones de toneladas al año bajarán en unos 8 millones. Y argumenta que se importa maíz amarillo porque no se estimuló la producción nacional.