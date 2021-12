Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 23 de diciembre de 2021, p. 25

Cuautitlán Izcalli, Méx., Después de que pasa por la caseta de Tepotzotlán de la autopista México-Querétaro, Martín se encomienda a Dios y comienza a rezar para no sufrir otro ataque de la delincuencia. Ha sido víctima de asaltos en seis ocasiones. Aún recuerda lo que le gritaba uno de los criminales: ¡Pásate para el camarote! ¡No la hagas de pedo, cabrón! ¡Rápido o te doy un pinche balazo! , narra.

Dueño de varios tractocamiones, Martín relata que regresaba al estado de México cuando cerca de La Quebrada los tres ocupantes de una camioneta le cerraron el paso; de inmediato uno de ellos subió a la cabina y lo encañonó.

“Me llevaban con la pistola en la cabeza. Alguien arrancó la unidad y supe que estaba en la autopista Lechería-Chamapa, porque ahí me pasaron a una camioneta y se llevaron el tractocamión; ahí me dejaron con el de la camioneta.

“Me traían haciendo tiempo y después me bajó uno y me dijo: ‘Órale, a chingar a su madre’. Me abandonaron en la autopista. Encontramos en seguida la caja. Se llevaron la cabeza del tractocamión; iban por el tractor”, narra.