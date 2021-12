Juan Ibarra

Desde hace más de 20 años, cuando comenzó su carrera, Angélica Lara ha desempeñado su oficio de forma flexible, pero insistente. “Hay que tener disciplina, constancia, vocación y aferrarse, porque la verdad sí es muy difícil ser actor. Uno a veces quiere renunciar porque dice: ‘Ya mejor me busco un empleo formal’. Sin embargo, es algo que uno no puede hacer, al menos yo siento que cuando no estoy actuando me amargo, me marchito. Necesito estar preparando una función de teatro, una serie”, contó en entrevista.

Como egresada del Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó: Mi primer amor y la pasión más grande es el teatro, la magia y el momento artístico en el escenario, yo creo que no tienen igual .

Sin embargo, el teatro es también lo más difícil de hacer para la actriz, es más como un amante al que uno le da todo sin esperar nada a cambio , describió.

Cualquier medio viene bien

Lara, sin embargo, no desdeña otros medios para actuar. Siempre digo que cualquier medio para trabajar, expresarme, viene bien , destacó. Mientras en la televisión, considera, puede lograr el cariño de la gente, en el cine es un dulce, un lujo. Te apapacha, te abraza, te quiere; puedes tener todo el tiempo para trabajar en los detalles en un aspecto más creativo, sin prisas. El cine es, para mí, como un amor a fuego lento .

También disfruta interpretar todo tipo de personajes, algo que ha hecho desde los inicios de su carrera. “Entendí que la competencia no era con las demás chicas, sino conmigo misma, porque hay miles de mujeres hermosas, talentosísimas, cada día salen más y más. Ahí fue cuando dije: ‘Yo lo que tengo que ofrecer es esto…’”, aseguró.