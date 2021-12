Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 23 de diciembre de 2021, p. 9

Madrid. Ewan McGregor retomará su papel como maestro jedi en la serie que prepara Disney + sobre su personaje, Obi-Wan Kenobi.

La ficción, que aún se encuentra en fase de posproducción, relatará los acontecimientos situados entre el Episodio III, La venganza de los Sith, y el Episodio IV, Una nueva esperanza. Para regocijo de los seguidores de la saga galáctica, la ficción contará con una multitud de fans que intervendrán como extras, con lo que entrarán a formar parte del universo creado por George Lucas.

Así lo reveló durante una entrevista concedida al podcast Just for Variety, Maya Erskine, cocreadora y coprotagonista de Pen 15, en la que, no sólo desveló su presencia en el universo creado por Lucas, sino también la de muchos de los fans en la nueva ficción de Star Wars (La guerra de las galaxias).

Trabajo divertido

Uno de los chicos era muy simpático, se remangó y tenía tatuajes de la saga por todo el cuerpo. Muchos fans construyen droides, después las productoras se los alquilan , explicó Erskine cuando la preguntaron sobre su participación en el set. Hacer esto fue muy divertido, y el elenco fue fantástico , aseguró.