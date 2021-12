Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 23 de diciembre de 2021, p. 17

Aunque el cierre de la operación de compraventa de la refinería de Deer Park, en Texas, a Petróleos Mexicanos (Pemex) aún demorará, pues el gobierno de Estados Unidos sólo determinó que no existen preocupaciones de seguridad nacional, la aprobación del Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés) es un empujón muy grande al proceso, dijeron expertos del sector energético.

Debido a que Shell, aún propietaria de 50.005 por ciento de Deer Park, cotiza en la bolsa de valores en Estados Unidos, la operación deberá concluir en 2022 para no crear problemas contables, pues la planta saldría de sus activos; y, por esa misma razón, aún es necesario determinar si la demanda interpuesta por empresarios de Nueva York procede, explicó Ramses Pech, especialista en la materia.

El 21 de diciembre se dio a conocer que dos empresarios neoyorquinos presentaron una demanda en un tribunal de estadunidense contra la operación. Los dueños de lavanderías argumentaron que su negocio sufriría un efecto incalculable, pero evidente si se exporta más producción de Deer Park, reportaron agencias. Luego de ello, el gobierno mexicano aseguró que la compra de la refinería es un negocio sellado.

La Casa Blanca, la última palabra

Pech detalló que el documento mostrado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador expresa que el CFIUS “ha determinado que no existen preocupaciones de seguridad, esto refiere a que no esté ligado a armas, ventas de éstas, terrorismo, y además no es un riesgo para la seguridad nacional en la infraestructura crítica de Estados Unidos, incluidos los principales activos energéticos.