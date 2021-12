Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 23 de diciembre de 2021, p. a10

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró que aunque no ha tenido gran contacto con María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), no hay un enojo ni divorcio con dicho organismo, mientras Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, prometió más apoyo en el próximo año para los atletas capitalinos.

No he tenido un acercamiento de amplio espectro con la nueva presidenta (del COM), la comunicación con la Conade está abierta. Aprovecho para desmentir: no hay enojo ni divorcio con el Comité Olímpico, se han empeñado en creer algo que no existe. Sólo es buscar la forma de transitar en el proceso que les toque y trabajar de manera conjunta , señaló Guevara.

Las declaraciones de la titular de la Conade llegan después de que el COM no participó en la ceremo-nia de abanderamiento de la delegación de los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali-Valle.

El acto se realizó apenas unos días después de que María José Alcalá ganó el 11 noviembre las elecciones por la presidencia del COM al superar a Norma Olivia González, directora del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade)

Ana Gabriela Guevara y María José Alcalá coincidieron hace apenas unos días en la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo del Sinade, aunque no dieron declaraciones del trabajo en conjunto que realizarán los organismos que ambas presiden.

En una ceremonia realizada en el Complejo Cultural Los Pinos, Ana Guevara junto con Claudia Sheinbaum entregaron ayer un reconocimiento y estímulo económico a lo mejor del deporte de la Ciudad de México en 2021, así como a los medallistas capitalinos de los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali-Valle.