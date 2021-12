Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 23 de diciembre de 2021, p. 6

La existencia de la mente es un concepto en el que no cree todo el mundo, expresa el historiador, siquiatra y sicoanalista estadunidense George Makari (Nueva Jersey, 1960), autor de Alma máquina: La invención de la mente moderna (Sextopiso/Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa, 2021). El libro recorre la historia del surgimiento de la mente liberada, después de mucho tiempo, del cuerpo y el alma, y todas las implicaciones culturales, políticas, científicas y médicas de este cambio.

Alma máquina es un intento histórico por comprender dónde estamos hoy , ya que hay personas que no creen que exista algo como la mente como una entidad dispuesta, activa, capaz de tomar decisiones y racional. Muchos de mis colegas en la medicina y la ciencia dicen que no existe, que, por ejemplo, la mente pasa películas para justificar lo que uno ya ha hecho, mientras el cerebro hace todo , precisa Makari, entrevistado por La Jornada.

Para el autor dichas personas son potencialmente destructivas para una cultura, porque si no somos capaces de hacernos responsables en lo individual por lo que escogemos y pretendemos, en dónde estamos parados respecto de la democracia y en nuestros intentos de perseguir la libertad en la búsqueda de la felicidad .

El peligro de la religión

En su estudio Makari también intenta desenmarañar el muy real peligro de la religión y creencias sobrenaturales que ensombrecen nuestra comprensión de la vida interna, al hacerla un asunto de diferentes credos, contrario a nuestras pretensiones mediante la ciencia, el entendimiento empírico y teórico, para reconocer esta entidad complicada y difícil, llamada la mente .

La mente moderna nació durante la Ilustración, un periodo decisivo, aunque ahora controvertido, de la historia occidental, escribe el historiador en el prólogo. El presente libro transita de las ilustraciones inglesa y escocesa a la francesa y alemana , diferentes comunidades intelectuales que se encontraban muy interrelacionadas .

–¿Cómo concibe el cerebro y la mente?

–El cerebro es la condición necesaria para la mente. No existen mentes sin cerebros; sin embargo, la función mental no se puede reducir a una neural que se activa. Me molestan las personas que utilizan las tomografías para decir que pueden saber lo que uno piensa. Esto, a menudo, es un engaño. Sin embargo, hay personas serias que lo creen, entonces, este tipo de cosas llegan a los tribunales de justicia. Para mí, va de la mano con las personas que quieren regresar la mente al alma.