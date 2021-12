Merry MacMasters

Jueves 23 de diciembre de 2021, p. 4

La ascensión humana debe ser el motivo principal de la poesía, expresa Benjamín Anaya González (Ciudad de México, 1963), editor y promotor cultural, con motivo de la publicación de El cosmos terrenal (Ediciones la Cuadrilla de la Langosta, 2021), su primer poemario.

Para el también fotógrafo y guitarrista, quien se define como un alma libre , la poesía debe buscar el camino del ser humano hacia una libertad que no le da nadie, que se tiene que dar a sí mismo, con o sin entornos violentos, con o sin amor, con o sin recursos .

Para ello, debemos merecernos la poesía. Entenderla, no desde la lengua, sino desde lo sensible, desde la luz que tiene la gran poesía .

Anaya González no cree que la poesía tenga que ser sencilla para que la entiendan todos. Su propio lenguaje lo va diciendo. Tiene que revelarnos formas, el corazón profundo del sentir.

En El cosmos terrenal, reflexiona sobre el tema de no perder la espiritualidad en un mundo tan violento . Su poesía, entonces, responde a una profunda necesidad de saber perdonarnos, no nada más en el sentido cristiano, sino, sobre todo, del remedio humano para olvidarnos de lo mundano, de todos los odios y demás que nos detienen en nuestra búsqueda como seres libres que da justamente la vida espiritual y en comunidad”.

Desde adolescente, el entrevistado acompañaba con su guitarra a poetas en distintas luchas sociales. “Me uní con mi guitarra a muchas voces a fin de acompañar, en el sentido de hacer una composición en torno al sentir, al pensar y el impacto de la palabra. Mi búsqueda de la poesía siempre en los lenguajes de interacción en los que he participado como fotógrafo, músico y escribiendo textos; me llevaron a decir: no sólo voy a hacer letras de canciones –eso ya lo hice con los grupos Restos Humanos y Extraños Unidos, en Chicago– , sino madurar hacia el lenguaje de la poesía”.