Para el investigador y sociólogo, “el no respeto a la alteridad del otro por los conquistadores implica un proyecto de muerte y De las Casas fue la conciencia crítica contra el genocidio de los habitantes de las islas en el llamado Nuevo Mundo. Fue un precursor de los derechos humanos y de los indígenas, condenados a la muerte y a la destrucción por el conquistador en busca de oro.

Fray Bartolomé, en palabras del investigador, “se volvió un pensador latinoamericano, porque su primer acto fue reconocer en el otro humanidad, y el segundo, la reflexión sobre el momento del encuentro. Con él, las ideas europeas en tierras americanas adquieren un couleur locale y se produce así un pensamiento sui generis, diferenciado del molde europeo. La praxis del fraile como defensor de los derechos de los indígenas en América posibilitó la criollización de su pensamiento. Por eso con De las Casas se inicia el pensamiento latinoamericano.”

El especialista considera que la Brevísima será siempre parte del patrimonio de la humanidad; muestra esa otra España, la de De las Casas, por ser el momento más brillante del pensamiento anticolonialista hispánico en el siglo XVI .

Fray Bartolomé de las Casas falleció en 1564, y en 1578, la Brevísima relación de la destrucción de las Indias apareció en holandés, y en francés en 1579, cuando se publicó la segunda edición holandesa, y en 1597 la primera edición alemana.

También en Londres tuvo éxito la edición inglesa de la Brevísima. Las potencias europeas utilizaron estas ediciones contra España, la así llamada Leyenda negra. Varias ediciones en holandés de la Brevísima aparecen bajo el título Den Spieghel der Spaensche Tyrannye in West-Indien, que dice literalmente Espejo de la Tiranía Española en las Indias Occidentales . No se trata de destrucción, sino de tiranía de España; no se trata del término neutral relación (en el significado de relato), sino de espejo. Y el subtítulo es hechos crueles inhumanos de los españoles (“onmenschelicke wreede feyten der Spangiaerden”).

Hasta con imágenes que no aparecían en la obra original de De las Casas se publicó la edición holandesa de la Brevísima para reforzar los sentimientos contra España.

