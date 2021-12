Todo esto no es sorpresa, ya en 2011 el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema La pobreza energética en el contexto de la liberalización y de la crisis económica advertía sobre la enorme concentración del mercado de electricidad (más de 80 por ciento del mercado en manos de sólo tres empresas en 14 estados), y el terrible fallo del mercado para conseguir mejores tarifas para los consumidores (sólo 4 por ciento reportaba una baja, 36 por ciento que se habían mantenido y 60 por ciento un alza en sus tarifas).

Habrá que esperar a que termine el invierno para conocer los daños, económicos y sociales que el libre mercado en la electricidad ha causado. Después de tres décadas ha fallado en todas sus promesas.

A pesar de tener la posibilidad de observar el brutal fallo, en México se insiste en que lo que pasa es que no hay suficiente mercado, que aquí no va a pasar lo que ha pasado en todo el mundo, y que aquí no habrá abusos, sólo beneficios. Que por eso no es necesaria la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Vale la pena arriesgarse, sabiendo lo que ha sido en todos lados?

