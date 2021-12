G

uanajuato, uno de los estados más conservadores, acaba de legalizar el matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio de personas del mismo sexo. El gobierno local concedió, el pasado 20 de diciembre, el reconocimiento jurídico del matrimonio igualitario, así como, el derecho a la no discriminación por orientación sexual. Gobernado por el PAN, Guanajuato es una de las entidades con mayor número de católicos. Se ha distinguido como bastión de resistencia católica e intransigencia en materia educativa, sexual y reconocimiento de las libertades del cuerpo de la mujer. Hasta ahora, en México, 24 entidades federativas han reconocido el matrimonio igualitario: Aguascalientes, Ciudad de México, Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nayarit, Hidalgo, Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa, Querétaro y Sonora.

Resulta simbólico, pues Guanajuato es uno de los bastiones panistas del Yunque. Y que su actual gobierno reconozca no sólo los derechos de los homosexuales, sino, sumarse a no patologizar los grandes cambios que se vienen operando en la conformación de las familias en México y en el mundo. El reconocimiento del matrimonio Igualitario es fruto de las grandes luchas y transformaciones de la cultura contemporánea. Es una incursión secular y civilizatoria. No son sólo ideas, sino nuevas prácticas sociales y culturales que inciden en nuestra vida cotidiana. Lo contemporáneo aporta un conjunto, a veces desordenado, de lo que llamamos sentido común y códigos alternos. Éstos inciden de formas distintas en la manera de trabajar, informarse, convivir, de amar, de organizarse, de practicar la política y de convivir con una mayor pluralidad. Uno de esos grandes cambios se operan en la familia. Sin embargo, al mismo tiempo, surgen reacciones y movimientos contraculturales que rechazan radicalmente los cambios y se aferran al pasado bajo sentimientos nostálgicos. Describen lo actual como una desviación perniciosa de la historia e invitan a regresar a los orígenes. La Iglesia católica ha contribuido a un tipo de fundamentalismo, de herencia cristera, portador de una cultura de violencia física, verbal y sicológica. Un fundamentalismo religioso que opera bajo el chantaje de la culpa. Bajo esa lógica de con mis hijos no se metan el 10 y el 24 de septiembre de 2016, cientos de miles de católicos encabezados por obispos se manifestaron en las calles ante la propuesta del entonces presidente Enrique Peña Nieto, para que legalmente se puedan efectuar matrimonios civiles entre personas del mismo sexo en todo el país. Dicha propuesta, el PRI la congeló. Posteriormente, los obispos alardearon de que la estrepitosa caída de ese partido en las elecciones intermedias, se debió al supuesto descontento de los votantes católicos ante tal iniciativa.