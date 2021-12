Les puedo decir que ayer no fue un día malo, porque hubo 68 asesinatos , señaló.

Aun no hay fecha para la extradición de Tomás Zerón, ex director de la Agencia Federal de Investigación, dijo Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, subrayó que el proceso sigue en marcha gracias a la respuesta positiva del gobierno de Israel, donde se halla el funcionario acusado de tortura en las investigaciones del caso Ayotzinapa.

“Imagínense ese montaje. Y tenían sometida a una institución, a la Secretaría de Marina para manejarlo como un espectáculo y tener rating, con un poder total para que una secretaría estuviera apoyando ese montaje, inventar el nombre de la niña”.

Afortunadamente, agregó, “un almirante, en contra de órdenes superiores, pero con mucha dignidad, dijo: ‘Esto es una farsa, no existe, no está la niña”. Entonces se genera polémica y tienen que ofrecer disculpas los almirantes, los obligan, casi les dieron un guion. Así era. Nosotros no queremos eso, nada de montajes, mucho menos torturas, asesinatos o rematar a heridos en enfrentamientos”.