Señaló que la enfermedad provocada por la nueva variante no es más grave que las anteriores, lo que es dudoso es si es menos que la delta. Al parecer, por la proporción de decesos sería menos grave, si nos atenemos a la información de Sudáfrica y Reino Unido, y esa es una buena esperanza . Sin embargo, indicó, hay que prepararnos para lo peor esperando lo mejor .

No obstante, destacó que ello nos debe servir como advertencia de lo que nos va a pasar , y ahora habría que estar pensando en hacer todo lo posible para que no se meta la variante ómicron , con acciones como informar a la sociedad, no generar situaciones de riesgo, vacunarse y aislarse si están enfermos.

Refirió que en la primera ola, 60 por ciento de la gente que tuvo Covid fue a buscar atención médica, pero 40 por ciento no lo hizo . Por otro lado, agregó, los médicos tienen que estar muy bien capacitados y no dar medicamentos que no funcionan, como ivermectina.

Francisco Oliva, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, pidió estar alertas a los cambios epidemiológicos y seguir las recomendaciones: usar cubrebocas, no asistir a lugares concurridos y evitar reuniones masivas.