El presidente de Morena, Mario Delgado, consideró que es congruente con la ideología del PRI-PAN-PRD que no apoyen la revocación de mandato, así como su defensa al INE. ¿Qué esperaban? ¿Que apoyaran la consulta?, ¿cómo creen?, se quedarían sin gobiernos . Eso no tienen ninguna novedad, aseveró.

La consulta, subrayó, no es un tema de pesos y centavos, en el fondo no quieren que haya este ejercicio, están en contra, así lo han manifestado; no quieren que quede este precedente en favor del pueblo de México, de que a la mitad de una administración la gente, si no está conforme, pueda mandar de regreso a su casa a un presidente”.