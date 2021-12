Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de diciembre de 2021, p. 3

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en que la ciudadanía puede organizarse para hacer la consulta de revocación de mandato, pero lo mejor es que la organice la institución electoral, porque además está en la Constitución.

Antecedentes que fueron parteaguas

Hay antecedentes muy importante de que la ciudadanía puede organizarse para hacer una consulta, como ocurrió en 1997 para que los habitantes de la ciudad tuvieran el derecho a votar por sus autoridades; la del Fobaproa; la de la reforma energética, en 2013, o la de la cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco.