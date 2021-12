L

orenzo Córdova dice que sólo es un asunto de falta de recursos, y que carece de ellos porque los perversos diputados recortaron su presupuesto. Dinero, maldito dinero, que –versión oficial– no tiene el Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar y llevar a cabo la revocación de mandato, por lo que, sin más, el consejero presidente y cinco de sus guajiros decidieron suspender el procedimiento y por el arco del triunfo pasarse el respectivo mandato constitucional.

Por su parte, el presidente López Obrador subraya que no es un asunto de dinero, es que, aunque parezca un contrasentido, son contrarios a la democracia. Es increíble, pero no quieren la democracia, o quieren la democracia nada más cuando les favorece, cuando les ayuda. Si fuese un asunto de dinero, ellos mismos podrían convocar a la gente, ayudar a todas las autoridades. ¿Qué, no podrían ayudar los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, las organizaciones civiles, los ciudadanos? ¿Qué, todo tiene que ser con dinero? ¿Qué, no puede haber voluntarios?

El mandatario destacó que la democracia la hace el pueblo, no los aparatos administrativos; corresponde al INE hacerlo, además es un mandato constitucional, pero, si se negaran, los ciudadanos podrían hacer la consulta, se organiza el pueblo .

Pero bueno, como el dinero no es la vida, es tan solo vanidad (así lo cantaba Javier Solís), dice Córdova que para organizar y llevar a cabo la revocación de mandato el INE sólo requiere de 3 mil 830 millones de pesos adicionales, pero como los inquilinos de San Lázaro no los autorizaron, entonces asegura no se puede avanzar . Rarísimo, porque si algo ha recibido el INE (y antes el IFE) es recurso público a manos llenas.