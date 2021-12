U

n doble ominoso espectro redivivo planea en el Kremlin: la redición de la crisis de los misiles en Cuba de 1962 y el grave error del cándido Gorbachov por no rubricar las garantías orales (sic) para frenar el irredentismo bélico de EU/OTAN a cambio de la unificación alemana y su ingreso a la OTAN, así como el de Polonia y los tres países bálticos (https://bit.ly/3eaKGNE).

Tras los borradores de los tratados de EU y la OTAN con Rusia, que analiza Biden para su respuesta, el mundo ha entrado a una interfase sumamente delicada que definirá el nuevo orden mundial del siglo XXI, con su mayor aplicación en Europa, como teatro de batalla global de las dos máximas superpotencias nucleares del planeta (https://bit.ly/3Jk6pRE).

Hoy la pelota se encuentra del lado de Biden, de quien depende la suprema decisión del devenir de Europa, en general, y de Ucrania, en particular. La gravedad de la situación se ha gangrenado por los temerarios cuan intransigentes aliados de EU/Ucrania en los países bálticos y Polonia, los cuales no parecen, a su cuenta y riesgo, percibir las líneas rojas de Rusia que no está dispuesta a admitir la provocativa incrustación de Ucrania en la OTAN, que finalmente es un instrumento desechable de la política exterior de EU, cuando Biden sufre poderosos embates domésticos: desde el fracaso de su política migratoria, pasando por la erosiva hiperinflación, hasta la falta de cohesión en su Partido Demócrata frente al retorno del trumpismo y la nueva variante del Covid-19.

Putin culpó a EU de ser responsable de la tensión en Europa y señaló estar harto de la manipulación occidental del derecho internacional: “cuando el derecho internacional y la carta de la ONU les molesta, lo declaran todo obsoleto, innecesario. Y cuando algo conviene a sus intereses, se remiten inmediatamente a las normas del derecho internacional, la carta de la ONU, los derechos humanitarios internacionales, etcétera. Estamos cansados de estas manipulaciones (https://bit.ly/3EfVLHB)”.