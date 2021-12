En sentido opuesto, la consejera del INE Carla Humphrey, esposa del ex fiscal Santiago Nieto, próximo a regresar al primer plano de la actividad pública, propone varias medidas para llevar a cabo la revocación sin bolsear a los contribuyentes, entre otras, las siguientes:

“¿Eres de los contribuyentes que no saben cuáles son los costos reales de una revocación de mandato? ¿O, sabiéndolo, ‘mientes y descalificas vulgar y arteramente’?” El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, peleonero y soberbio –lo han hecho soñar los de PRI, PAN y PRD de la Alianza por México que puede ser candidato a la Presidencia–, escribió utilizando esos términos un tuit en que describe las partidas que integran el presupuesto. Pueden verse en el cuadro que aparece en esta página. La mayoría de los mexicanos descalifican que se derroche de esa manera el dinero, por lo tanto, son, según Lorenzo Córdova, merecedores de sus insultos.

s altamente redituable que las empresas privadas incorporen a su nómina a ex funcionarios de gobierno que en su momento les prestaron servicios valiosos. El gobierno de España reintegrará a compañías eléctricas privadas mil 900 millones de euros (alrededor de 45 mil millones de pesos) por impuestos que pagaron por el uso o aprovechamiento de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en su beneficio. De esa cantidad, Iberdrola recibirá 400 millones de euros. La compañía fue la que empleó al ex presidente Felipe Calderón y su secretaria de Energía Georgina Kessel, y curiosamente creció hasta convertirse en el segundo proveedor de energía después de la CFE. La corrupción puede colarse hasta el Poder Judicial de un país. El Ministerio de Hacienda de España ha dispuesto un crédito con cargo al fondo de contingencia para hacer frente a una sentencia del Tribunal Supremo que anuló el canon hidráulico que aprobó el anterior gobierno del Partido Popular, encabezado por el conservador Mariano Rajoy, obligando al Ejecutivo a restituir a las eléctricas todo lo cobrado por el mencionado concepto. Mientras tanto, los hogares y las empresas siguen pagando las tarifas de luz más altas de la historia. España está pagando el precio de la privatización de su sector eléctrico. Lo que sucede allá debe ser una lección para México.

“1. Eliminar el conteo rápido debido a que esta actividad, además de no estar prevista ni en la Constitución ni en la Ley, queda rebasada toda vez que se tiene contemplado que los cómputos distritales comiencen el mismo día de la elección, por lo que se tendrían los resultados de este ejercicio el mismo día del proceso de revocación de mandato. Es una papeleta y sólo dos opciones de respuesta.

“2. Implementación de nuevas tecnologías utilizando cuando menos mil urnas electrónicas con las que cuenta el Instituto, así como el desarrollo de una aplicación (App) que permita contar con toda la información de los manuales de capacitación en los teléfonos móviles, lo que generarían ahorros al no imprimir dichos materiales.

“3. Que Talleres Gráficos de México como órgano descentralizado del gobierno mexicano, imprima menos y a más bajos costos o incluso de manera gratuita los documentos y materiales para la revocación de mandato.

4. Bajar el umbral de personas funcionarias de casilla y solicitar más tiempos del Estado para la difusión de este mecanismo y con ello contar con mayores espacios de difusión que no resulten onerosos al Instituto.

Informa TV Azteca que en este año 2021, 106 millones de mexicanos vieron la programación de sus cuatro canales, Azteca UNO, Azteca 7, adn40 y a más+, con base en datos de Nielsen-Ibope México. De acuerdo con este reporte, 98 por ciento de los hogares en México sintonizó Tv Azteca, es decir, más de 32 millones.

A los chilenos les podemos decir por experiencia que no se van nunca los que prometieron irse, que el dólar no subirá, que nadie les quitará la casa y que sus hijos no leerán El Capita l.

