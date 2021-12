Triunfo de Boric en Chile, gran alegría para la izquierda de AL

E

n un año y nueve meses se cumplirán 50 años del asesinato del presidente Salvador Allende. Ojalá Gabriel Boric honre su memoria y tome lo mejor de él y evite los errores de Allende, entre ellos, las peligrosas divisiones de la izquierda, y creer, sin estar prevenido, en la engañosa lealtad sin resquicios de las fuerzas armadas chilenas. Allende decía que no tenía alma de mártir ni de héroe .

Sin embargo la tuvo, y eso, su pureza de principios hasta el último minuto, paradójicamente lo ha salvado y enaltecido ante la historia. La amplia victoria de Boric es un gran alivio y una gran alegría para la izquierda latinoamericana.

Ojalá jamás regrese, en ninguno de sus variados disfraces, el pinochetismo despiadado, que en nombre de la democracia trituró a un país.

Marco Antonio Campos

Retorno a la cordura

La derecha cayó en coma

y Allende se hizo presente

pues mandó toda la gente

a Pinochet a la goma.

Benjamín Cortés Valadez

Le descuenta el Issste por un préstamo que no recibió

Al C. director del Issste: A principio de año me presenté en las oficinas del Issste, ubicadas en Coyoacán, con la intención de solicitar un préstamo a corto plazo. Quien estaba en la puerta me dijo que el trámite se podía hacer sólo a través de Internet, que no había acceso a las oficinas, a pesar de que estaban abiertas.

Solicité un préstamo de 10 mil pesos por Internet. Recibí un correo donde me informaban que mi solicitud había sido aprobada.

De septiembre a noviembre me descontaron 3 mil 372.25 pesos. El problema es que nunca recibí el préstamo. Solicito su intervención para que me sean devueltos mis 10 mil pesos.

Jaime Velasco Luján, profesor jubilado

Pensiones en UMA, triste regalo de Navidad

En su conferencia de ayer, el Presidente de la República dio a jubilados y pensionados del Issste el triste regalo navideño de dejar establecido con claridad que las pensiones se incrementarán con base en la unidad de medida y actualización (UMA).

Nosotros estamos entre la espada y la pared, no podemos calificar este acto con el adjetivo que se merece porque, por otro lado, está haciendo muchas cosas en pro de pueblo y si aceptamos su decisión de sostener las UMA, nada más en 2022 las pensiones perderán la mitad de lo que deberían recibir. Triste, muy triste regalo de Navidad.

Francisco Muñoz Apreza, profesor de la Esime

Tapan coladera en Prados Coapa

Respecto de la publicación en La Jornada de ayer, en la que aparece una fotografía de Alfredo Domínguez donde se denuncia que vecinos de Prados Coapa colocaron un árbol navideño en una coladera sin tapa, me permito informar que, por instrucciones de la alcaldesa Alfa González, dicha coladera ya fue tapada (se adjuntó la imagen), por lo que solicito sea publicado el presente texto.