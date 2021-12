Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de diciembre de 2021, p. 23

Santiago. Gabriel Boric Font, presidente electo de Chile, cumplió ayer la simbólica y significativa misión de visitar la sede de la Convención Constitucional, donde se reunió con la presidenta y el vicepresidente de ese órgano, Elisa Loncon y Jaime Bassa, gesto mayor que evidencia la voluntad declarada la noche del domingo en su discurso de la victoria, de que su gobierno cuidará y apoyará el proceso constituyente.

Se diferencia así de lo que ha sido la conducta del gobierno de Sebastián Piñera, cuyos funcionarios por momentos parecieron conspirar contra la marcha de la Convención, ya sea porque durante su instalación en julio de este año no proveyeron en absoluto las condiciones materiales para que sesionara, o bien porque durante su marcha han cuestionado y/o obstaculizado la asignación de los recursos financieros para costear su funcionamiento.

Piñera, por lo demás, que se sepa, nunca intentó ir a saludar a la Convención, ubicada en la antigua sede del Parlamento en Santiago, a cuatro cuadras del Palacio de La Moneda, casa del Ejecutivo.

Al término de la visita –durante la cual también se reunió con la mesa directiva ampliada y pudo recorrer las instalaciones–, Boric dijo que lo suyo era una señal de compromiso con un proceso histórico. Yo no estoy acá con el objetivo de marcar diferencias que sean odiosas con el actual presidente en ejercicio. A mí me interesa que nos unamos, que sea un espacio de encuentro y por eso acudí a la invitación que me hizo la presidenta Elisa Loncon el domingo a la noche, una vez conocidos los resultados. Lo hago, insisto, con la mejor disposición para colaborar con proceso, no para marcar diferencias, ni para pegar codazos , agregando que no pretende una Convención partisana o al servicio de un gobierno .