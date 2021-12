Contrario a este tipo de ofertas, las fintech como Nu, controlada por el neobanco brasileño Nubank, tiene un CAT en su cuenta de crédito que va de 30 a 40 por ciento, según el comportamiento y el historial de cada consumidor. Ésta ofrece poder diferir todas las compras a meses sin intereses.

Otra opción disponible en el mer-cado es la tarjeta Rappi Card, dela plataforma de envíos Rappi, cuyo CAT es similar, y entre sus benefi-cios está la devolución hasta de 6 por ciento en cada compra con su plástico.

Banqueros alzan la voz

Ante la competencia, diferentes líderes de la banca han pedido a los reguladores financieros del país que haya igualdad de condiciones en las reglas para las fintech y los bancos.

Recientemente, Ana Botín, presidenta de Santander a nivel global comentó: “Damos la bienvenida a la competencia, no nos asusta, pero también damos la bienvenida a reglas de juego parejas, que si yo doy un servicio de pagos y me regulan de una manera, deben hacerlo también con las fintech o bigtech, que sean los mismos requerimientos de capital, operativos, de residencia y sensibilidad de los datos. La regulación debería ser sobre lo que haces y no quién eres o cómo te llamas”.

Daniel Becker, presidente de la Aso-ciación de Bancos de México, expu-so: “si algo hemos trabajado es la no opacidad de los costos a los usuarios (…), queremos también el mundo fin-tech –el cual agradecemos que exista porque nos obliga a ser mejores cada día– tenga los mismos elementos y requisitos, un piso parejo”.