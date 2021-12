Laura Poy y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de diciembre de 2021, p. 19

El litio será un mineral de la nación, por lo que no se entregarán concesiones ni contratos para su explotación, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Destacó que en la reforma energética se incluye ese tema, pero advirtió que “si los legisladores deciden actuar en contra de esta iniciativa (…) en lo del litio nosotros tenemos un plan b. De modo que no se hagan ilusiones. Va a quedar en México”.

Aseguró que se creará un instituto para generar investigación en torno al litio, su explotación y cuantificar su potencial. De lo que no hay duda es de que se trata de un mineral estratégico para el desarrollo futuro del mundo, y queremos conservarlo en manos de mexicanos, de la nación .

En conferencia matutina en Palacio Nacional, destacó que también se impulsa el llamado Plan México que busca integrar la economía e impulsar el desarrollo industrial en América del Norte en una primera etapa, y todo el continente posteriormente.

Se tiene un mercado interno muy fuerte, una capacidad de consumo mucho mayor que la que se tiene en Asia, por ejemplo, donde el ingreso per cápita es de alrededor de 4 mil dólares y en América es de 18 mil dólares, hay mucha capacidad de consumo , explicó.

Sin embargo, advirtió que si no se fortalece la economía de la región, en 30 años China tendrá un dominio completo de la economía y el mercado mundial, “y no nos conviene la hegemonía de ningún país, porque si no hay equilibrios, se van a querer resolver esas disparidades con el uso de la fuerza, (…) y nosotros queremos que haya equilibrio para que haya paz”.