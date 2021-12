▲ Alejandro Díaz de León cierra un ciclo en el Banco de México. Foto Luis Castillo

–¿Preocupa que el alza de tasas para contener los precios se refleje en un menor dinamismo de la recuperación económica del país?

–Si bien el banco no tiene un mandato dual, sino uno de estabilización de precios, eso no significa que en nuestras decisiones no se identifiquen las características de la recuperación económica, simplemente damos mayor prioridad al tema que más nos atañe. En términos de recuperación seguimos altamente influenciados por la pandemia y no por el costo financiero, pues empresas y familias han decidido no endeudarse, por eso consideramos que las acciones monetarias han contribuido a la estabilidad de precios, y la recuperación económica sigue siendo dominada por lo que suceda con la pandemia.

–¿El nivel actual de la inflación puede generar insolvencia entre la población?

–La inflación siempre es un mal para toda la sociedad, pero especialmente para las familias de menos ingresos, y por si fuera poco, parte de los incrementos se han presentado marcadamente en alimentos y materias primas, de ahí la importancia de que a pesar de que los choques sean externos, debe haber una reacción interna. A veces no podemos controlarlos o evitarlos, pero sí mitigarlos.

–¿Las alzas en la tasa van en el sentido de proteger a los que menos tienen?

–Definitivamente. Nuestro primer objetivo es mantener una inflación baja y estable, y la inflación es un mal que afecta en mayor medida a la población de menores ingresos, que, además, dedica un mayor porcentaje de su ingreso al gasto en bienes de consumo y alimentos. No podemos controlar esos precios de manera directa, pero sí influir de forma indirecta con acciones de política monetaria. Con el aumento de 1.5 puntos porcentuales en lo que va del año hemos contribuido a mitigar y moderar esos aumentos.

Para Díaz de León, otro gran apoyo para los hogares de bajos ingresos ha sido el histórico flujo de remesas, que de enero a octubre suma 42 mil 168 millones de dólares, pues ha contribuido de manera significativa a mejorar la calidad de vida de millones de familias, siendo una fuente de ingreso para los que más la han necesitado en los últimos dos años .

Interrogado sobre las diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador en temas como las reservas internacionales, remanentes, derechos especiales y reforma al BdeM, entre otras, evadió cualquier alusión directa al mandatario, pero aseguró que siempre tuvo una relación franca y abierta con los secretarios de Hacienda, y que si bien hubo diferencias con el Ejecutivo, jamás fricciones que pusieran en riesgo la estabilidad.

A días de terminar su mandato, está enfocado en la transición, por lo que se ha reunido con Victoria Rodríguez para que ella tenga un pulso exacto del BdeM, tanto en lo nacional como en lo internacional, al tiempo que cuente con una lectura precisa y un diagnóstico claro: Hemos y seguiremos teniendo reuniones para tener una transición muy intensa y constructiva .

Sobre el tema de la autonomía del BdeM, Díaz de León destacó que para mantener una inflación baja y estable es fundamental preservar el perímetro constitucional y legal del banco. Si la partitura se mantiene en términos del mandato constitucional y legal, los resultados, que deben estar enfocados en la estabilidad, se van a tener .

–¿Qué sigue para Díaz de León?

–El entorno ha sido complejo, he estado muy enfocado en acciones que contribuyan a que la economía y los mercados se ajusten ordenadamente y he tenido poco tiempo para identificar a qué me dedicaré en el futuro, a partir de enero será el momento propicio para ver mis alternativas. Empecé mi carrera en el banco central hace 30 años, es una institución a la que le debo mucho y le tengo mucho aprecio, le hace bien a México y ha sido un orgullo y privilegio ser parte de ella y cerrar un ciclo.