Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de diciembre de 2021, p. a12

Poco antes de las siete de la mañana del domingo sobre Paseo de la Reforma, Víctor Alfredo Montañez Martínez esperaba la salida del Medio Maratón de la Ciudad de México. El entrenador Rodolfo Gómez se le acercó para darle instrucciones en medio de la muchedumbre y susurrarle una última indicación.

No tengas miedo de atacar, no olvides que en la subida a todos les duele, no te preocupes; ya de ba-jada las piernas ruedan solitas , le dijo Gómez y lo guardó como un mantra.

Víctor lo escuchó como si en esas palabras radicara el secreto de la carrera. Desde el arranque se concentró en no dejar escapar a los temidos corredores kenianos, fraguados desde niños en los caminos rojizos de su país, que en el Medio Maratón de la capital terminaron por conquistar el primer lugar con Robert Gaitho Gititu y enseguida Samuel Ndungu Mwangi. El tercer puesto fue del michoacano Montañez.