De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 21 de diciembre de 2021, p. 13

Para ser los salvadores de la patria, se les ve muy relajados. Los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) saltaron a las primeras planas hace unos días porque presentaron una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial que define las megaobras del gobierno federal como asuntos de seguridad nacional.

Ayer tuvieron su última sesión ordinaria del año y, salvo asuntos relevantes bien abordados por las comisionadas, la dedicaron al elogio mutuo y a dar lecciones sobre la importancia de la transparencia.

La agenda era abultada. En los asuntos reservados para su atención particular hubo uno contra el Conacyt, relacionado con el Fondo Mixto que mantiene con el gobierno del estado de Chihuahua. Un ciudadano solicitó conocer las sanciones aplicadas por irregularidades administrativas y, en su respuesta, los sujetos obligados no sólo dijeron no encontrar la información pedida, sino se declararon incompetentes para brindarla.

La consejera Josefina Román hizo una explicación amplia de la contradicción evidente: el sujeto obligado , es decir, la dependencia pública que debe responder a la solicitud de información argumentó simultáneamente ser incompetente para dar respuesta y no encontrar los datos solicitados. Esos conceptos no pueden coexistir , dijo la comisionada.

El consejero Javier Acuña subrayó el hecho de que la respuesta inadecuada proviniera de una entidad –se entiende que el Conacyt– que ha mostrado el mayor número de resoluciones adversas .