a forma de construir el federalismo en nuestro país es a partir de los diseños constitucionales y legales que tenemos, así como de los acuerdos políticos que existen en México. La Alianza Federalista nació con la intención de cercenar a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y generar un grupo alterno de gobernadores, en franca oposición al gobierno federal, lo que de inicio no sólo es contrario a los principios establecidos en la Constitución mexicana, sino que refleja una actitud poco democrática de quienes idearon y encabezaron este movimiento.

La Alianza Federalista surgió en abril de 2020. ¿Cuáles fueron los resultados? Ninguno en realidad. Lo cierto es que el pasado 16 de diciembre acudieron a la reunión de la Conago en Villahermosa, Tabasco, nada más y nada menos que 31 estados, incluyendo los integrantes de la llamada Alianza Federalista: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, con excepción de Jalisco, ya que el gobernador de esa entidad anunció que no podría acudir a la reunión. El encuentro no sólo refleja el ocaso de un proyecto poco sólido en sus bases políticas, sino que demuestra la capacidad del gobierno federal de generar las condiciones para volver a reunir a todas y todos los gobernadores en un modelo que había dado resultados, así como rencaminar el debate público hacia el diálogo en los estados, y llegar a acuerdos sobre temas que nos involucran a todas y todos los mexicanos, como el combate a la corrupción, que no es un problema exclusivo del gobierno federal sino también de los estados de la Alianza Federalista.