Alonso Urrutia y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 21 de diciembre de 2021, p. 5

La actitud del Instituto Nacional Electoral (INE) de suspender las actividades de organización del ejercicio de revocación de mandato es lamentable; es penoso que el órgano electoral del país en vez de permitir que haya facilidades se oponga , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se ha dedicado a obstaculizar, incluso, sin respetar el mandato constitucional en la esencia; lo demás es secundario, de que si tienen presupuesto o no .

El mandatario criticó que se utilicen excusas como parte de una postura de simulación de la autoridad electoral, mientras los consejeros se asignan millonarios aguinaldos y prebendas.

Emplazó a los consejeros a organizar la revocación, “aunque dijeran: ‘no vamos a poder instalar 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil casillas; nos alcanza nada más para 10 mil, 20 mil, 30 mil’, pero cumplir con el mandato constitucional. No puede ser que, esgrimiendo que no tienen presupuesto, no quieran hacer la consulta, o eso es lo que se interpreta con sus actitudes”.