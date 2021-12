D

e que se acabaron los tiempos de impunidad y privilegios fiscales da cuenta el anuncio presidencial de que Televisa y una de las empresas telefónicas grandes pagarán al SAT alrededor de 43 mil millones de pesos en impuestos no cubiertos en el momento correspondiente. Eso es lo que a nosotros nos ha ayudado mucho y nos ha dado muy buenos resultados, y eso da confianza , dijo el mandatario.

En el detalle, López Obrador expresó: me informó la directora del SAT (Raquel Buenrostro) que una empresa telefónica, y se lo reconozco, pagó 28 mil millones de pesos en impuestos no cubiertos. No dio el nombre, porque “nada más quiero cerciorarme si ya cayó al cajón –bueno, ya no es cajón, ahora todo es electrónico–, pero les vamos a informar”.

Además, otro consorcio olvidadizo hará lo propio: también en la fusión de Televisa con Univisión, 15 mil millones de pesos (en impuestos no cubiertos), nada más que no alcanzó para que nos pagaran este fin de año. Hay el compromiso de que a principios del año próximo nos pagan. Entonces, esto es lo que hace la diferencia: ya no hay privilegios fiscales .

Por el lado de la telefónica grande , pues no hay muchas posibilidades. Es de suponer que se trata de Teléfonos de México-Telcel (ambos de Carlos Slim) que acaparan 80 por ciento del mercado de telefonía fija y celular. Y en el caso de Televisa, pues solía aparecer en el inventario de consorcios beneficiados con la abundante cuan permanente devolución de impuestos, uno de los jugosos negocios de este tipo de corporativos durante el régimen neoliberal. Y al SAT ya pasaron a rendir cuentas otras empresas olvidadizas como Femsa, Walmart y BBVA.