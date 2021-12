n víspera de Navidad, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se vistió de Santa Claus para anunciar un regalo a los automovilistas: subió el subsidio fiscal para la compra de combustibles por primera ocasión en las últimas tres semanas. Ya habían vuelto a ser necesarios más de mil pesos para llenar un tanque de 50 litros. Con el ajuste, el gobierno dejará de cobrar 2.42 pesos de impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) por cada litro de gasolina regular, en lugar de los 5.11 pesos que por ley tiene permitido cobrar. También aumentó el subsidio para la gasolina premium luego de tres descensos. Así el gobierno no cobrará 0.70 pesos del IEPS por cada litro, de los 4.32 pesos establecidos en la ley para este año. Por último, el gobierno decidió subir el subsidio para el diésel tras siete recortes semanales. Cobrará 3.79 pesos por cada litro que se venda a partir del lunes de esta semana, en lugar de 5.62 pesos. Hay un compromiso del presidente López Obrador en el sentido de que el precio de la gasolina regular no aumentará por encima de la inflación a lo largo del sexenio, y aun cuando ésta rebasa el 7 por ciento anual, lo que da espacio para incrementarlo, no es ese cálculo matemático el que debe prevalecer. Además, la gasolina es uno de los factores que cuentan mucho a la hora de medirla.

Spider Man vs ómicron

Se enfrentaron en las taquillas de los cines y a pesar de las advertencias sobre el brote del virus, que obligó a ciudades de Estados Unidos y países de Europa a hacer más estrictas las medidas de prevención, el estreno del filme Spider Man: no way home (no hay regreso a casa, literalmente), fue un taquillazo internacional. Levantó 600 millones de dólares y se convirtió en el mejor estreno de la historia, apenas superado por otros dos éxitos: Avengers: End Game (mil 200 millones) y Avengers: Infinity War (640 millones). No es poco mérito haber quedado a tres peldaños de Los Vengadores. En el mercado estadunidense, el más importante para Hollywood, la película se convirtió en el segundo debut más taquillero de la historia del país, al superar 260 millones de dólares, según la revisión de cuentas que Sony realizó este lunes.

Twiteratti

Tons a ver, ¿la boda en Guatemala era ostentosa, pero un par de departamentos frente a Central Park no?

Escribe @Vivianolala

