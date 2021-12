Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 21 de diciembre de 2021, p. 27

Xalapa, Ver., El diputado local morenista José Magdaleno Rosales Torres logró que un juez disminuyera a 3 por ciento de su sueldo el pago de pensión alimentaria para sus tres hijos.

No sé cuánto le costó lo que hizo, pero hace unos días mi abogado me dio la noticia de que el juez resolvió a favor de él y me redujo la pensión que ya me había otorgado a 3 por ciento. A mis tres hijos menores les dio uno por ciento de su sueldo , dijo su ex pareja Azucena Hernández Velázquez.