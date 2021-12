“México juega con fuego, pues la FIFA es cada vez más severa. Es un asunto que ya se tornó peligroso y puede traer graves consecuencias para el Tri”, consideró el ex futbolista Miguel España, quien agregó que las medidas para erradicar el grito discriminatorio se hicieron demasiado tarde; esto, desafortunadamente, no va a parar, y menos ahora que parece que la afición ya sólo lo hace justo para molestar y provocar este tipo de sanciones .

El ex seleccionado nacional y mundialista en México 1986 recordó que desde Sudáfrica 2010 se empezaron a escuchar estas expresiones, pero los federativos, entre ellos Guillermo Cantú (ex director deportivo de la FMF), decían que era parte del folklore de nuestro país. Es un tema que se tomó muy a la ligera y en el cual no se adoptaron medidas más serias, y ahora hay que afrontar las consecuencias .

Ex jugador de equipos como Pumas y Santos Laguna, España estimó que realizar los partidos de la selección nacional fuera del estadio Azteca no ayudaría mucho a erradicar los gritos.