La instancia sólo se ha comprometido a encontrar una solución que beneficie a todos, sin penalizar a nadie , por un proyecto que hasta ahora no ha encontrado apoyo unánime, sino todo lo contrario, ya que amenaza con provocar una fractura entre el futbol de clubes y el de selecciones, entre las grandes potencias y los pequeños países.

La FIFA no dio a conocer la metodología empleada en este estudio, cuando cada vez más economistas especializados en deporte estiman que la capacidad de los difusores televisivos ha llegado al límite y tampoco se calculan las repercusiones que un torneo bianual tendría sobre el resto de competiciones actuales y los campeonatos nacionales.

No se trata de determinar una fecha, sino de tomar las decisiones adecuadas para el futbol, por lo que nos tomaremos el tiempo que haga falta , declaró a la prensa el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien rechazó una votación al respecto en el congreso del 31 de marzo de 2022.

UEFA encabeza oposición

Al frente del rechazo a esta propuesta está la UEFA, que contaargumenta con otro estudio que asegura que duplicar la frecuencia reduciría los ingresos de las federaciones europeas hasta por 3 mil millones de euros (3 mil 390 millones de dólares) por cada periodo de cuatro años.

El foro internacional de ligas profesionales, con 40 integrantes, estimó por su parte que las competiciones domésticas podrían perder hasta 8 mil 500 millones de dólares (7 mil 500 millones de dólares) en ingresos por temporada.

Por otro lado, Héctor Moreno, defensa de Rayados de Monterrey, declinó a dar su opinión sobre la posibilidad de realizar la Copa del Mundo cada dos años, aunque reconoció que si esto llegara a ocurrir, la competencia perdería el encanto .

El tres veces mundialista expresó en una conferencia virtual que le gustaría conocer más el contexto, a lo mejor se busca que sea cada dos años para dosificar la cantidad de partidos; creo que se perdería el encanto. No puedo decir si estoy a favor o en contra, a lo mejor cuando eso pase ya no me tocará a mí; los directivos tienen que pensar en el jugador; ellos quieren espectáculo, pero debe haber descanso .

Afirmó que buscará llegar Qatar 2022, aunque dejó claro que primero debe hacer un buen papel con el Monterrey.

“Una de las cosas por las que vine a México fue para estar más cerca de la selección, evitar el ajetreo entre viajes y el jet lag que viví durante mucho tiempo, pero sé que lo que me llevará al Tri es estar al ciento por ciento con Rayados; ese es mi principal objetivo.”

Con información de Karla Torrijos