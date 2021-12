A

ndrés Manuel López Obrador es coherente con su promesa de poner fin al neoliberalismo en la 4T terminando privatizaciones, rescates a empresas privadas con recursos públicos y con contrarreformas para el sector energético. Pero, a pesar de que hay distintas definiciones, el neoliberalismo también se identifica con el llamado Consenso de Washington, que en su recetario incluye la liberalización del comercio y privilegios y protecciones a la inversión extranjera directa (e indirecta).

En contrasentido al combate del neoliberalismo, la 4T ha venido promoviendo los tratados comerciales y de inversión desde antes de la alternancia del poder en 2018. Según Jesús Seade, cuando el Presidente me eligió para ser su negociador (en la recta final del T-MEC), me dijo que no tenía problema con el libre comercio , y así se impuso el nuevo TLCAN, que tiene poco de nuevo porque la racionalidad económica del libre comercio es la misma y fue, al igual que su predecesor, negociado por un estrecho grupo de tecnócratas bajo los dictados exclusivos de líderes empresariales y élites neoliberales.

Un cambio sustancial en el T-MEC es, sin embargo, la eliminación de los mecanismos de arreglo de controversias inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés). No obstante, con perversidad y entreguismo de soberanía, el equipo negociador de Ildefonso Guajardo permitió la introducción de un Anexo 14A entre México y EU que mantiene a nuestro país subyugado al régimen de demandas supranacionales. Como expliqué en 2018 en una publicación de la Universidad de Columbia (https://bit.ly/3IOIWYq) el T-MEC sienta un preocupante precedente para el trato de los países en desarrollo bajo el régimen internacional de inversiones. El acuerdo establece un enfoque de dos niveles para la protección de los inversionistas que probablemente dejará a México mucho más vulnerable ante la amenaza de costosas demandas de inversionistas que Canadá o EU podrán entablar, especialmente en sectores sensibles como el petróleo y la infraestructura . Mientras países ricos eliminan el régimen de demandas inversionista-Estado entre ellos, éste se mantiene para disciplinar a países periféricos y garantizar la continuación del saqueo de sus recursos naturales.

El Anexo 14-E del T-MEC mantiene las protecciones del TLCAN (incluido el estándar mínimo de tratamiento, prohibiciones a controles de capital y a requisitos de desempeño a la inversión, y cláusulas de expropiación indirecta para garantizar la obtención de ganancias esperadas) para disputas relacionadas con contratos gubernamentales específicamente con los sectores de petróleo y gas, generación de energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura. No incluye el requisito de agotar los recursos legales domésticos que se aplica en otras partes del tratado. Así, la 4T, en su propósito de que México logre un mejor control de sus recursos naturales, continúa expuesto a arbitrarias decisiones de tribunales privados en el Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial en Washington.