n mi vida política me he cruzado con el Senado en algunas ocasiones; la Cámara Alta, el cuartel de invierno de las nulidades políticas , como alguna vez se le llamó; la Cámara que exige una edad mayor y de la que se espera más prudencia y sabiduría, reflexión y serenidad.

Cuando llegué como novel diputado federal a la XLVIII Legislatura, tuve mi primer contacto con un asunto relacionado con el Senado; subí a la tribuna parlamentaria para objetar la elección de un senador priísta por el Distrito Federal (en ese tiempo la Cámara de Diputados fungía como colegio electoral de los senadores de la entidad) y se trataba nada menos que de don Martín Luis Guzmán, candidato por la voluntad de Luis Echeverría, quien premiaba al escritor con un cargo político, entonces tranquilo y bien remunerado.

Desde las filas del Partido Acción Nacional (PAN), por aquel tiempo mi partido, aduje que el ilustre autor de La sombra del caudillo, El águila y la serpiente y Memorias de Pancho Villa no podía ser senador por haber adquirido, cuando vivió en España, entre 1925 y 1936, la nacionalidad española. Me contestó el abogado regiomontano Santiago Roel; subió a la tribuna con libros y documentos, para acreditar que el escritor había recuperado su nacionalidad y podía ser senador; mi respuesta fue inobjetable, el novelista más importante de la Revolución Mexicana, en efecto, según los documentos exhibidos, había recuperado la nacionalidad, más no la ciudadanía, que perdió por haber servido al gobierno español, sin permiso del Congreso mexicano, en varios cargos, entre ellos, el de secretario del presidente Manuel Azaña. Como probó Roel, era mexicano nuevamente, más no ciudadano. En el debate teníamos la razón, pero éramos minoría y la votación fue 200 contra 20.

Al correr del tiempo intenté ser candidato al Senado por el PAN. Gané por una diferencia mínima a mi contrincante, pero, al no haber alcanzado la mayoría calificada, el Comité Nacional se inclinó por la candidatura del maestro Vicencio Tovar. En 1994, ya fuera de Acción Nacional y como miembro del Foro Doctrinario y Democrático, participé como candidato ciudadano postulado por el PRD disputando al PRI la senaduría; perdimos la elección y no alcanzamos la primera minoría. Otra vez mi tropiezo con el Senado me dejó un mal sabor de boca.