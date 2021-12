Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Lunes 20 de diciembre de 2021, p. 10

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) aplicará en 2022 un nuevo reglamento para otorgar becas de posgrado, lo que permitirá entregar los apoyos de forma directa a los estudiantes y garantizará que quienes sean aceptados en programas de maestría y doctorado en universidades públicas en cualquier área de las ciencias y humanidades, incluidas las disciplinas creativas y las especialidades consideradas prioritarias, así como en algunos campos tecnológicos, recibirán el recurso del organismo, informó su directora general, Elena Álvarez-Buylla Roces.

En entrevista con La Jornada, enfatizó que vamos a distribuir las becas con un sentido de prioridad pública, de derecho público a la educación y no de unos puntitos que fueron generados con un criterio de mercado. No es el mercado el que nos va a regir para decidir a quién le damos beca y a quién no .

Álvarez-Buylla destacó que en México hay 403 mil 314 estudiantes de posgrado, pero de ellos 257 mil 82 están inscritos en universidades privadas, es decir, 63.7 por ciento, mientras 146 mil 232 cursan en universidades públicas, lo que representa 36.2 por ciento de la matrícula nacional de estudios de ese nivel.

“Con la mal llamada reforma educativa la formación pública se desmanteló y el proceso fue silencioso en la universidad pública, tanto en calidad como en acceso, lo que viola el artículo tercero constitucional que establece que la educación de alto nivel y rigurosa debe ser un derecho y no un privilegio.