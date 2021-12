César Arellano y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Lunes 20 de diciembre de 2021, p. 4

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que Emilio Zebadúa González no ha obtenido un criterio de oportunidad. En octubre del año pasado, el ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se acogió como testigo colaborador a cambio de entregar información que sea útil para condenar a partícipes de la estafa maestra, con el propósito de no ser acusado penalmente.

Al igual que en el caso Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya se comenzaron a utilizar sus revelaciones, pero la diferencia es que las declaraciones de Zebadúa González han servido para la investigación que se sigue a Gerardo Sosa Castelán, ex presidente del patronato de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo (UAEH), actualmente preso, y se abrieran varias carpetas de investigación contra ex servidores públicos, entre ellos Enrique González Tiburcio, ex colaborador de Rosario Robles, vinculado a proceso el fin de semana por presuntamente firmar un convenio que causó daño a la hacienda pública por 185 millones de pesos.

Durante la audiencia de vinculación a proceso de esta última persona, quien se desempeñó como subsecretario de la Sedatu en el sexenio pasado, sus abogados pidieron al juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia desestimar o no tomar en cuenta las declaraciones de Zebadúa que la FGR utilizó como uno de los 17 datos de prueba para imputar a González Tiburcio, ya que argumentaron que no resultan pertinentes, máxime que el ex oficial mayor busca ser testigo colaborador.